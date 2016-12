Une expo en photo : Hélène Picard à la galerie Elizabeth Couturier, Lyon

Actuellement en solo Chez Elizabeth Couturier (Lyon) jusqu’au 7 janvier 2017 l’exposition d’Hélène Picard est un délice.

Précieuse, gourmande, texturée, élégante, fragile, noble, lumineuse, poétique, énigmatique, fantomatique, vibratoire, Hélène Picard nous invite à un voyage sensoriel.

Il y a ce mur bleu qui nous attire du trottoir d’en face.

Il y a cette toile lumineuse qui capte notre regard.

Il y a ces suspensions textiles qui flottent comme des étoiles filantes.

Il y a ces corps invisibles qui nous murmurent leurs présences.

Il y a ces hommes ces femmes qui se croisent avec pudeur en silence.

Il y a le cadre et le hors cadre qui dialoguent et que nous traversons avec précaution.

Il y a la poésie de l’existence qui ne tient qu’à un fil.

Il y a la beauté du sens qu’Hélène Picard met en exergue dans son œuvre, la beauté de ses réalisations pures et travaillées dans le souci du détail, de la préciosité avec finesse et élégance.

Il y a aussi le merveilleux et la satire, la réalité et le fantasme, l’union et la séparation, l’avant l’après d’une histoire, l’amour et le désamour, les aléas de la vie en somme.

Il y a surtout l’envie d’y retourner encore et encore, frôler et flirter avec les matières, la lumière, la subtilité et se laisser porter à la contemplation.

INFOS PRATIQUES

Exposition du 23 novembre 2016 au 7 janvier 2017

GALERIE ELIZABETH COUTURIER

25, rue Burdeau

69001 Lyon

galerie-elizabethcouturier.com

Site de l'artiste : www.helenepicard.com