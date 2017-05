Livre : Une maison de verre, sous la direction de Isabelle Reiher

Matière renvoyant tour à tour aux notions de transparence et d’opacité, de vérité et d’illusion, de fragilité et de pérennité, le verre fascine depuis des siècles et ​sert désormais de matériau à la création contemporaine. Entièrement consacré à l’expérimentation et à la recherche, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) développe ses activités à Marseille depuis 1986. Ses productions se concentrent dans l’atelier, mais son rayonnement dans le domaine de l’art contemporain diffuse largement au niveau international. Des artistes plasticiens et designers sont invités en résidence pour des temps de travail de longue durée, des moments de réflexion et d’exploration sur un matériau qu’ils ne côtoient pas d’ordinaire.

Ils s’engagent sur un terrain inconnu, parfois à risques, toujours annonciateur de découvertes. En étroite collaboration avec les techniciens verriers qui prêtent leurs mains et leurs savoir-faire, les créateurs s’investissent dans une aventure humaine susceptible de bouleverser leurs habitudes de travail mais aussi leurs projets et esquisses de départ. Cette synergie est à la source de toutes les innovations et de toutes les audaces.

La collection du Cirva s’est ainsi enrichie de plus de sept cents œuvres et plus de deux cents artistes du monde entier se sont succédé dans cette maison de verre.

« Parmi tous les matériaux que la nature a produits et que l’homme a inventés, le verre est sans doute pour moi l’un des plus fascinants. Son origine remonte très loin. C’est une origine qui semble fortuite,

car elle vient du sable et de la mer, et, comme tout ce qui vient de la mer, c’est toujours quelque chose d’incertain. Elle apporte avec elle le mystère. »

Ettore Sottsass

Achetez ce livre sur Amazon et soutenez ainsi l'Association Alternatif-Art...