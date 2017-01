Livre : Parler à un mouton, Claude Lévêque

Éblouissant dans chacune de ses pratiques artistiques, Claude Lévêque l’est également dans l’écriture. Parler à un mouton oscille dans un équilibre fragile entre humour, gravité et nostalgie. L’écriture est poétique, parfois crue, aussi onctueuse que voltigeuse. Les pages se succèdent dans un univers supposément enfantin, où dessins et mots se mêlent.

Le texte « inutile mais burlesque » est infiniment riche avec ses multiples niveaux de lecture et références populaires. Claude Lévêque nous emmène partout : des restaurants de province à Nevers, des highways du désert à Vichy. Mais par dessus tout, c’est David Bowie qu’il admire. Seuls les lecteurs les plus éclairés, plongés dans ses souvenirs et fantasmes, sauront démêler le vrai du faux. Qu’importe. Le but n’est pas de décortiquer le texte pour en extraire la vérité, mais de partager ces quelques fables inattendues.

édité à 275 exemplaires, ce livre est accompagné d’une œuvre originale réhaussée aux feutres de couleur, signée et datée pour chaque exemplaire.

Souscription jusqu'au 1ᵉʳ février 2017 à 150 €

200 € passé cette date

